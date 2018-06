Mailand (SID) - Nur fünf Monate nach seiner Amtsübernahme bei Real Madrid hat Zinedine Zidane Geschichte geschrieben. Der große Franzose ist der Erste, der die Champions League als Spieler und Trainer mit ein und demselben Klub gewonnen hat.

"So etwas kann man nur mit einer so großen Mannschaft erreichen. Da steckt eine Menge Arbeit drin", sagte der 43-Jährige nach dem Finalsieg in Mailand gegen den Stadtrivalen Atlético. Im Januar hatte er den glücklosen Rafa Benítez bei Real beerbt.

Zidane behielt damit seine weiße Real-Weste, er gewann auch sein drittes Champions-League-Finale in der dritten Rolle: 2002 hatte er die Königlichen gegen Bayer Leverkusen zum neunten Titel geschossen (2:1), 2014 war er bei der "Decima" beim 4:1 n.V. gegen Atlético Co-Trainer.

Seine ersten beiden Königsklassen-Finals hatte Zidane noch verloren: Mit Juventus Turin wollte es 1997 (1:3 gegen Borussia Dortmund) und 1998 (0:1 gegen Real Madrid) nicht klappen. 1995/96 hatte Zidane mit Girondins Bordeaux im UEFA-Pokal-Finale gegen Bayern München (0:2/1:3) ebenfalls den Kürzeren gezogen.