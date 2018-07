Augsburg (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute in Augsburg das vorletzte Testspiel für die Fußball-EM in Frankreich. Gegen die Slowakei will Bundestrainer Joachim Löw gleich vier Länderspiel-Neulinge und Jungnationalspieler Leroy Sané auf den Rasen schicken. Julian Brandt, Julian Weigl, Joshua Kimmich sowie Torwart Bernd Leno sollen in der Augsburger Arena ihr erstes Länderspiel bestreiten. Anpfiff ist um 17.45 Uhr.

