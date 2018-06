Verdun (dpa) - Deutschland und Frankreich erinnern gemeinsam an die blutige Schlacht von Verdun vor 100 Jahren. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande besuchten am Vormittag zum Auftakt eines Gedenktages den deutschen Soldatenfriedhof Consenvoye. Bei Regen gedachten sie der Opfer der Auseinandersetzung, eine Militärkapelle spielte die Nationalhymnen. Bei Verdun im Nordosten Frankreichs hatten sich deutsche und französische Truppen im Ersten Weltkrieg mörderische Kämpfe geliefert, die aber den Frontverlauf nicht veränderten. In zehn Monaten starben mehr als 300 000 Soldaten.

