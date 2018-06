Herborn (dpa) - Ungeachtet seines heftigen Scheidungs-Streits hat Hollywood-Star Johnny Depp in Hessen gerockt. Beim Auftritt der Hollywood Vampires griff Depp in Herborn zur Gitarre und kräftig in die Saiten. Die Band von Depp und den Rockmusikern Alice Cooper und Joe Perry ist gerade auf Tour und gab ihr einziges Deutschlandkonzert in Herborn beim Hessentag. Der Streit zwischen Depp und seiner Noch-Ehefrau Amber Heard hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.