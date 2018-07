Monte Carlo (dpa) - Nico Rosberg und sein deutscher Formel 1-Rivale Sebastian Vettel stehen beim Großen Preis von Monaco vor einer schweren Aufgaben. Mercedes-Pilot Rosberg muss heute von Platz zwei starten. Vettel steht im Ferrari dahinter auf Position vier. Die Pole Position für den Klassiker in Monte Carlo sicherte sich Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. Für den Australier ist es die erste Pole seiner Karriere. Titelverteidiger Lewis Hamilton wird das Rennen von Rang drei in seinem Mercedes in Angriff nehmen.

