Filderstadt (dpa) - Die Polizei hat in Filderstadt bei Stuttgart einen Mann erschossen, der bewaffnet auf die Beamten losgestürmt sein soll. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurden die Beamten am Nachmittag gerufen, weil der Mann mit einer Art Schwert oder Machete randaliert haben soll. Die Polizisten hätten den 28-Jährigen im Freien angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen sei er mit dem gefährlichen Gegenstand in der Hand auf die Beamten losgegangen. Daraufhin hätten die Polizisten geschossen.

