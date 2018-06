Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält die Terrorbedrohung zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich für beherrschbar. "Wir leben insgesamt in Zeiten erhöhter Terrorgefahr. Aber sie ist nicht so, dass man die Austragung der EM in Frage stellen müsste", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hinweise auf Anschläge gebe es "immer", betonte de Maizière. Zu bewerten, ob sie ernsthaft seien oder nicht, gehöre zu den schwierigsten Aufgaben der Sicherheitsbehörden. Allein die Existenz von Hinweisen sei kein Beleg für eine konkrete Gefahr.

