Kiew (AFP) Bei einem Brand in einem Altenheim in der Ukraine sind am Sonntag 17 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes brach das Feuer in einem Dorf nahe Kiew in den frühen Morgenstunden aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich nach ersten Erkenntnissen 35 Menschen in dem zweistöckigen Gebäude aufgehalten. 17 von ihnen seien tot geborgen, die anderen hätten gerettet werden können.

