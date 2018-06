Kiew (AFP) Bei erneuten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Aufständischen sind im Osten der Ukraine fünf ukrainische Soldaten getötet worden. Vier weitere Soldaten seien in den vergangenen 24 Stunden verletzt worden, sagte ein Sprecher der ukrainischen Armee am Sonntag vor Journalisten. Es seien die zweitgrößten Verluste für die ukrainische Armee an einem einzelnen Tag seit Jahresbeginn gewesen.

