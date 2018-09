Kairo (AFP) In einem weiteren Prozess ist der Anführer der ägyptischen Muslimbruderschaft erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Mohammed Badie sowie 35 weitere Angeklagte erhielten am Montag vor einem Gericht in Kairo das Urteil lebenslänglich, weitere 48 Verdächtige wurden zu Gefängnisstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt. Diesmal ging es um Ausschreitungen in der Stadt Ismailija am Suez-Kanal kurz nach der Entmachtung von Präsident Mohammed Mursi durch das Militär im Sommer 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.