Berlin (AFP) Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland hat die Haltung der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), in der Debatte über den "Völkermord" an Armeniern und Aramäern kritisiert. Özoguz habe damit "jegliche Glaubwürdigkeit verloren", erklärte der Vorsitzende des Bundesverbands, Daniyel Demir, am Montag in Berlin. Die SPD-Politikerin hatte vor der geplanten Bundestags-Resolution zu dem Thema gewarnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.