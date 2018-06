Berlin (AFP) Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch sieht SPD-Generalsekretärin Katarina Barley noch große Differenzen mit der Union beim Streitthema Erbschaftssteuer. "Ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch, dass es am Mittwoch zu einer Einigung kommt", sagte Barley am Montag in Berlin. Die CSU beharre auf ihren Änderungsvorschlägen, die in weiten Teilen verfassungswidrig seien. "Insofern sehen wir da überhaupt keinen Spielraum."

