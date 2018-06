Berlin (AFP) Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) wirbt für stärkere staatliche Unterstützung bei Investitionen in Entwicklungsländern. Entwicklungshelfer müssten deutschen Unternehmen beim Zugang zu Märkten helfen, forderte der BDI in einem Grundsatzpapier an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), das am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der BDI sieht demnach in der Schaffung von Jobs in den Herkunftsländern von Flüchtlingen ein Mittel im Kampf gegen Fluchtursachen.

