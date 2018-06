Berlin (AFP) Angesichts der Milchkrise sollen notleidende Bauern Hilfen in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro enthalten. Der Bund werde die Bauern mit einem Hilfspaket "von 100 Millionen Euro plus x" unterstützen, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) nach dem Milchgipfel am Montag in Berlin. Im Bundeshaushalt sollen demnach für 2017 mindestens 78 Millionen Euro für Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung vorgesehen sein.

