Aalen (AFP) Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern in Baden-Württemberg gibt es ein viertes Todesopfer. Wie die Polizei in Aalen am Montag mitteilte, starb am Sonntagabend ein 13 Jahre altes Mädchen an der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Urbach.

