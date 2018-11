St. Gallen (SID) - Außenverteidiger Hector Bellerin (21) vom FC Arsenal könnte anstelle des verletzten Dani Carvajal (24) von Champions-League-Sieger Real Madrid in das Aufgebot von Titelverteidiger Spanien für die Fußball-EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) rücken. Dies sagte Trainer Vicente del Bosque nach dem 3:1-Länderspielsieg der Furia Roja in St. Gallen gegen Bosnien-Herzegowina.

Gegen die Bosnier spielte Bellerin 90 Minuten und überzeugte Coach del Bosque. Der Ex-Leverkusener Carvajal hatte sich am Samstag im Endspiel der Königsklasse gegen Atletico Madrid in Mailand eine Muskelverletzung zugezogen. Mit Tränen in den Augen verließ der Rechtsverteidiger bei seiner Auswechslung den Platz. In Spanien wurde spekuliert, dass Carvajal möglicherweise drei Wochen ausfällt. Eine endgültige Diagnose liegt allerdings zurzeit noch nicht vor.