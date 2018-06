Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die umstrittenen Äußerungen des AfD-Vizechefs Alexander Gauland über Jérôme Boateng deutlich kritisiert und sich hinter den Fußball-Nationalspieler gestellt. "Dieser Satz, der gefallen ist, der ist ein niederträchtiger und ein trauriger Satz", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin auf eine entsprechende Frage.

Gaulands Äußerung in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), die Leute fänden den dunkelhäutigen Innenverteidiger "als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben", hatte am Wochenende für große Empörung gesorgt und eine Welle der Solidarität mit dem gebürtigen Berliner ausgelöst. "Es ist ehrlich gesagt traurig, dass heutzutage noch so etwas gesagt wird", hatte Boateng selbst nach der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen die Slowakei am Sonntagabend erklärt.