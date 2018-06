Rom (SID) - Fünf Personen sind am Montag in der süditalienischen Stadt Bari zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und 18 Monaten wegen Spielmanipulationen in den Jahren 2007/08 und 2008/09 in der Serie B verurteilt worden. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig.

Die Angeklagten, darunter Ex-Fußballer und Manager von AC Bari, Salernitana Calcio und Treviso Calcio, denen Sportbetrug vorgeworfen wurde, sollen für 220.000 Euro Spiele der 2. Liga manipuliert haben.

Am Ende des erstinstanzlichen Verfahrens vor einem Gericht in Bari wurden der belgische Nationaltorwart und Ex-Bari-Kapitän, Jean-Francois Gillet, sowie der heutige Kapitän des Serie B-Absteigers Carpi Calcio, Raffaele Bianchi, freigesprochen. Gillet war wegen der Affäre vom italienischen Fußballverband 13 Monate lang gesperrt worden.