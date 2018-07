München (dpa) - Schauspieler Wayne Carpendale (39) ist ein begeisterter Radfahrer - der Umwelt zuliebe.

"Ich versuche mich jeden Morgen zu fragen, wo ich etwas für die Umwelt tun kann", sagte der Darsteller ("Sturm der Liebe") der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Verleihung der GreenTec Awards in München.

Er habe kein Auto mehr und radle auch im Herbst und Frühling weite Strecken. "Regen macht mir nichts aus, nur der Schnee macht mir zu schaffen", sagte Carpendale.

Wenn er mit seiner Frau in den Winterurlaub fahre, schalte er daheim auch stets die Heizung aus. "Dann kann ich mir immer was von meiner Frau anhören, wenn wir wieder nach Hause kommen", erzählte der Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale. "Ich muss mich schon rechtfertigen, aber mit den richtigen Argumenten komme ich dann bei ihr an."

Carpendales Ehefrau Annemarie hatte die GreenTec-Gala am Sonntag moderiert. Der Umwelt- und Wirtschaftspreis würdigt nach Auskunft der Veranstalter seit 2008 jährlich innovative grüne Produkte, Projekte und Umwelttechnologien.

GreenTec Awards