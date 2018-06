Köln (dpa) - Wieder Wirbel am Flughafen Köln/Bonn: Ein Mann ist unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Airports gelangt und hat ein erhebliches Chaos ausgelöst. Er wurde von der Bundespolizei gefasst und verhört. Bei dem Mann handele es sich um einen 62-jährigen Spanier, der nach Portugal reisen wollte. Er habe lediglich den schnellsten Weg zu seinem Flieger gesucht und die falsche Tür gewählt. Über den Handgepäck-Ausgang war er in den Sicherheitsbereich von Terminal 1 gekommen. Zeitweise wurden dort alle Flüge gestoppt. Rund 2500 Passagiere waren betroffen.

