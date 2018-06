Köln (dpa) - Die Bundespolizei hat alle Flüge am Terminal 1 des Flughafens Köln/Bonn gestoppt, weil eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt sein soll. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei - sie bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Alle Menschen, die sich am Terminal 1 aufhielten, sollten demnach erneut überprüft werden. Die Flugzeuge auf dem Rollfeld vor der betroffenen Flughafenhalle müssten zur Sicherheit zum Terminal zurückkehren. Wie man auf die Person aufmerksam geworden sei und um wen es sich handele, war zunächst nicht bekannt.

