Es ist seine Nummer, die 44. Lewis Hamilton verzichtete auf die Nummer eins, die ihm als Titelverteidiger der Formel 1 für seinen Mercedes eigentlich zusteht. Hamilton wollte und will die 44. Und er wollte diesen 44. Sieg.

"Das ist so eine spezielle Zahl für mich und meine Familie, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt 44 Siege geschafft habe in der Formel 1", sagte er nach seinem Erfolg beim Großen Preis von Monaco.

In der Geschichte der Motorsport-Königsklasse gewannen bislang nur zwei Piloten mehr Rennen. Mit 91 Siegen führt Rekordchampion Michael Schumacher auch diese Statistik klar an. Dahinter folgt Alain Prost mit 51 Grand-Prix-Erfolgen. Der ebenfalls viermalige Champion Sebastian Vettel ist mit 42 Siegen Vierter.

Da stecke so viel harte Arbeit so vieler Menschen dahinter, meinte Hamilton. "Ich will das jetzt genießen, weil das nur einmal passiert." Schon zu Kartzeiten trug sein vierrädriger Untersatz die 44. In der Formel 1 blieb er dieser Zahl treu, als sich die Piloten eine persönliche Nummer aussuchen durften.

