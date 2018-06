Fitness-Trainingseinheit nach Rückkehr in Ascona - Podolski dabei

Ascona (dpa) - Am Tag nach dem 1:3 im Test-Länderspiel gegen die Slowakei hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Ascona eine Fitness-Trainingseinheit absolviert. Nach der Rückkehr in die Schweiz standen am Montag vor allem regenerative Übungen auf dem Programm. Erstmals war bei dem geschlossenen DFB-Training auch Lukas Podolski wieder dabei, der nach dem Pokalsieg mit Galatasaray Istanbul am Sonntagabend mit im DFB-Flieger aus Augsburg zum Lago Maggiore geflogen war. Damit hat Joachim Löw 26 Spieler in Ascona versammelt. Es fehlt nur noch Toni Kroos. Der Champions-League-Sieger darf sich noch einige Tage erholen.

Kompletter Spieltag bei French Open wegen Regens abgesagt

Paris (dpa) - Wegen anhaltenden Regens ist am Montag der komplette Spieltag bei den French Open der Tennisprofis abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren in Paris am frühen Nachmittag mit. Vorgesehen war, je vier Achtelfinals bei den Herren und Damen zu spielen und zwei am Sonntagabend abgebrochene Damen-Achtelfinals zu beenden. Zum Einsatz sollten unter anderen die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Serena Williams kommen.

Medien: Ex-Leverkusener Dani Carvajal verpasst EM

Madrid (dpa) - Fußball-Profi Dani Carvajal von Titelverteidiger Spanien verpasst nach Medienberichten wegen Verletzung die Teilnahme an der EM in Frankreich. Wie Carvajals Club Real Madrid am Montag nach einer Untersuchung mitteilte, leidet der 24 Jahre alte rechte Außenverteidiger an einer "Verletzung zweiten Grades" am rechten Oberschenkel. Der Ex-Profi von Bayer Leverkusen werde mindestens drei Wochen pausieren müssen und somit die EM verpassen, schrieben die Sportzeitung "AS" und andere Medien.

Zwei Bundesligaprofis stehen im finalen slowakischen EM-Kader

Bratislava (dpa) - Der Berliner Peter Pekarik und Dusan Svento vom 1. FC Köln stehen im EM-Kader des slowakischen Fußball-Nationalteams. Beide Außenverteidiger gehörten am Montag erwartungsgemäß nicht zu dem Quartett, das Trainer Jan Kozak aus seinem vorläufigen Aufgebot wieder strich. Stattdessen erwischte es Verteidiger Lukas Tesak (Kairat Almaty), die Mittelfeldprofis Matus Bero (AS Trencin) und Erik Sabo (PAOK Saloniki) sowie Stürmer Adam Zrelak (Slovan Bratislava), wie der slowakische Verband wenige Stunden nach dem 3:1-Sieg im EM-Testspiel gegen Deutschland mitteilte.

Brasilien gewinnt letztes Testspiel vor Copa America gegen Panama 2:0

Commerce City (dpa) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Copa America Centenario absolviert. Die Seleçao gewann am Sonntag (Ortszeit) in Commerce City gegen Panama mit 2:0 (1:0). Für die Mannschaft von Trainer Carlos Dunga trafen Jonas (2. Minute) und der eingewechselte Gabriel (73.).

Paralympics-Sieger Rehm: Keine eindeutigen Ergebnisse durch Studie

Köln (dpa) - Paralympics-Sieger Markus Rehm hat durch seine Unterschenkelprothese am rechten Bein beim Weitsprung keine gravierenden Vor- oder Nachteile im Vergleich mit Athleten ohne Behinderung. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern aus Köln, Japan und den USA. "Zu diesem Zeitpunkt kann nicht eindeutig ausgesagt werden, dass die Prothese von Markus Rehm ihm beim Weitsprung einen oder keinen Gesamtvorteil bietet", hieß es am Montag im schriftlichen Resümee.

Deutsche BMX-Fahrer für Rio qualifiziert

Frankfurt/Main (dpa) - Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wird der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) auch mit BMX-Fahrern starten. Wie der Verband am Montag mitteilte, qualifizierte sich nach dem Berliner Luis Brethauer auch Naja Pries aus Erlangen. Pries fuhr bei den BMX-Weltmeisterschaften in kolumbischen Medellin Naja Pries bis ins Halbfinale und löste so ihr Olympiaticket. Brethauer hatte schon vor der WM das Startrecht gesichert. Der BDR hat sich somit in allen Radsport-Disziplinen in Rio vertreten.