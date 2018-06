Manila (AFP) Das philippinische Parlament hat Rodrigo Duterte förmlich zum künftigen Präsidenten erklärt. In einer gemeinsamen Sitzung von Unterhaus und Senat in Manila bestätigten die Abgeordneten am Montag das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 9. Mai, die Duterte klar gewonnen hatte. Der 71-Jährige selbst nahm an der live im Fernsehen übertragenen Zeremonie am Montag jedoch nicht teil und verstieß damit gegen die Tradition.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.