Dresden (dpa) - Im Fall der getöteten 17-jährigen Anneli-Marie hat am Dresdner Landgericht der Prozess gegen die mutmaßlichen Entführer begonnen. Die 40 und 62 Jahre alten Männer sind wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt, der Jüngere zudem wegen Mordes. Sie sollen die Tochter eines Unternehmers im August 2015 verschleppt und von ihrem Vater 1,2 Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Die Übergabe scheiterte aber. Der 40-Jährige habe die Gymnasiastin am nächsten Tag "zur Verdeckung einer anderen Straftat" getötet, so die Anklage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.