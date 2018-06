La Bresse (SID) - Bei ihrem letzten Weltcupstart vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) ist Mountainbike-Altmeisterin Sabine Spitz (Murg) auf Nummer sicher gegangen. Nach heftigen Niederschlägen in den Vogesen fuhr die 44-Jährige auf der aufgeweichten Strecke in La Bresse vor allem in den Abfahrten äußerst vorsichtig und somit nur als 30. ins Ziel. Zudem behinderte sie auf der Schlussrunde ein platter Reifen.

"Das war heute gar nicht mein Tag, der platte Reifen passt da perfekt ins Bild. Aber ich habe vorher schon nie wirklich ins Rennen gefunden und viele Plätze verloren", sagte Spitz, die vor ihrer fünften Olympiateilnahme steht: "Ich schaue nach vorne und streiche dieses Rennen am besten aus meinem Gedächtnis. Der Fahrplan in Richtung Rio passt und bisher lief es ja auch perfekt."

Nach einer kurzen Pause beginnt für Spitz Mitte Juni die gezielte Vorbereitung auf das olympische Rennen in Rio, das am 20. August stattfindet.