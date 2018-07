Beirut (AFP) Nach der überraschenden Offensive der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen zwei Städte in Nordsyrien sitzen laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (Médecins sans frontières, MSF) zehntausende Zivilisten nahe der türkischen Grenze fest. "Wir reden von 100.000 Menschen, die einige Kilometer vom IS entfernt eingeschlossen sind", sagte der MSF-Regionalkoordinator Pablo Marco am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sind verängstigt, sie können nirgendwo hin."

