Kanchanaburi (AFP) Jahrelang strömten Besucher in den Wat-Pha-Luang-Ta-Bua-Tempel in Thailand, um Tiger zu streicheln und mit den gefährlichen Tieren vor der Kamera zu posieren - nun wollen die Behörden dem umstrittenen Geschehen ein Ende machen: Ausgestattet mit einem Gerichtsbeschluss transportierten Beamte am Montag nach Angaben eines AFP-Fotografen zwei der Wildkatzen ab. Sie sollten in ein nahegelegenes Schutzgebiet gebracht werden.

