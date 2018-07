Antalya (AFP) Die Türkei hat den USA unter Bedingungen angeboten, Truppen für einen gemeinsamen Spezialeinsatz in Syrien zu stellen. Derzeit liefen Gespräche mit den USA über einen Einsatz mit dem Ziel, der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eine wichtige Nachschubroute für Kämpfer aus der Türkei nach Syrien abzuschneiden und in der Region eine "zweite Front" zu eröffnen, um von dort auf die IS-Hochburg Raka vorzurücken, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusloglu am Montag.

