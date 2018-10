Ankara (AFP) Die Türkei strebt die Verbesserung ihrer Beziehungen zu Russland an. Der türkische Regierungssprecher Numan Kurtulmus sagte am Montag, die "Spannungen und Probleme" zwischen Ankara und Moskau seien "nicht unüberwindbar oder irreparabel". Beide Länder könnten ihre im Zuge des Syrien-Konflikts verschlechterten Beziehungen "über den Weg des Dialogs" verbessern, sagte Kurtulmus nach einer Kabinettsitzung in Ankara.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.