Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus will nicht durch vorzeitigen Rücktritt aus dem Amt scheiden. Als er am Sonntagabend auf den Rücktritt seines Vorgängers Benedikt XVI. angesprochen wurde, sagte der Papst, dass er nicht an Rücktritt denke. Seine Wahl sei für ihn eine "Überraschung" gewesen, damals sei ein innerer Friede über ihn gekommen, der bis heute andaure und ihn antreibe. "Von Natur aus bin ich eher sorglos, also schreite ich voran."

