Schwäbisch Gmünd (dpa) - Bei schweren Unwettern und Überschwemmungen in Süddeutschland sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In Schwäbisch Gmünd starb nach Behördenangaben ein Feuerwehrmann beim Versuch, einen Menschen zu retten. Nach beiden Opfern wird noch gesucht. In Weißbach im Hohenlohekreis kam ein 60 Jahre alter Mann in einer überschwemmten Tiefgarage ums Leben. Bei Schorndorf wurde eine 13-Jährige unter einer Bahnbrücke von einem Zug erfasst und getötet - sie hatte dort Schutz vor dem Regen gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.