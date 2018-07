Berlin (AFP) Die Bundeswehr hält trotz zahlreicher Probleme an ihrer Airbus-Transportmaschine A400M fest. Ein Abbruch des Programms sei "zur Zeit kein Thema", hieß es am Dienstag im Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Das sei "heute gerade Status", hieß es dazu jedoch einschränkend. Es sei nicht geplant, die "Reißleine" bei dem Projekt zu ziehen.

