Berlin (AFP) Im Bundesinnenministerium wird mit einer neuen Gedenkstätte an die im Einsatz ums Leben gekommenen Polizisten des Bundes erinnert: Minister Thomas de Maizière (CDU) weihte am Dienstag einen aus drei Stelen bestehenden Gedenkort am Außenzaun seines Ministeriums ein.

