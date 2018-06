Geretsried (AFP) Die wegen Listerien-Verdachts von den Behörden gesperrte bayerische Fleischfirma Sieber hat Klage gegen die bayerische Staatsregierung eingereicht. Das Unternehmen wehre sich gegen den Bescheid zur Rücknahme des gesamten Sortiments und das verhängte Produktionsverbot vor dem Verwaltungsgericht, sagte Geschäftsführer Dietmar Schach am Dienstag am Firmensitz in Geretsried bei München.

