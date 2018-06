Darmstadt (AFP) Nach einem großen Musikfestival in Darmstadt wenden sich immer mehr Frauen wegen sexueller Belästigungen an die Polizei. Bis zum Dienstag meldeten sich 26 Frauen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es lagen demnach 14 Anzeigen vor. Die mutmaßlichen Täter sollen die Frauen in Kleingruppen angetanzt und unsittlich angefasst haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.