Berlin (AFP) Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Union bei den Streitthemen Erbschaftssteuerreform und Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in die Verantwortung genommen. Oppermann sagte am Dienstag in Berlin, es könne nicht sein, dass die Erbschaftssteuer daran scheitere, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer unüberbrückbar seien. Um die Reform rechtzeitig durch den Bundestag zu bekommen, bedürfe es einer schnellen Einigung.

