Berlin (AFP) Wenige Wochen vor dem EU-Referendum in Großbritannien hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor den negativen Folgen für den Fall eines Austritts gewarnt. Sollte sich Großbritannien für einen EU-Austritt entscheiden, werde das eine "negative Dynamik im Rest der Europäischen Union" nach sich ziehen, sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern des Vereins der Ausländischen Presse (VAP) in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.