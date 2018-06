Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, gewaltbereiten Extremismus und Terrorismus stärker an seinen Wurzeln zu bekämpfen. "Um Terrorismus nachhaltig zu verhindern, müssen wir die gesellschaftlichen Ursachen angehen", sagte Steinmeier auf einer Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum Kampf gegen den Terrorismus am Dienstag im Auswärtigen Amt in Berlin. "Prävention wird entscheidend sein."

