Düsseldorf (AFP) Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitszeit und Gehalt sind einer Studie zufolge die zentralen Ansatzpunkte, um die Arbeit in Kitas attraktiver zu machen. Diese Faktoren sorgten bei den Beschäftigten für den größten Unmut, heißt es in einer am Dienstag von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Untersuchung. Das Gehalt wird demnach von knapp der Hälfte der befragten Fachkräfte (46 Prozent) als "unangemessen niedrig" eingestuft.

