Istanbul (AFP) Kurz vor der geplanten Armenier-Resolution des Bundestages verstärkt die Türkei ihre Kritik an dem Vorhaben. In einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beklagte der neue Ministerpräsidenten Binali Yildirim die "haltlosen und ungerechten politischen Urteile" der geplanten Entschließung, wie das türkische Ministerpräsidentenamt am Montagabend mitteilte.

