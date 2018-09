Nürnberg (AFP) Mehr als 40 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen bereits einen internetfähigen Fernseher, und der Absatz der sogenannten Smart TVs steigt weiter. 60 Prozent der seit Jahresbeginn verkauften Fernsehgeräte seien Smart TVs gewesen, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag mit. Allerdings würden nur 22 Prozent der deutschen Haushalte die Internetverbindung an ihrem Gerät nutzen, um auf Mediatheken oder Video-Streaming-Portale zuzugreifen.

