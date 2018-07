Wolfsburg (AFP) Wegen möglicherweise defekter Gasflaschen ruft VW tausende Erdgas-Fahrzeuge des Modells Touran EcoFuel in die Werkstatt. Bei rund 5900 Exemplaren müssten die vorderen Gasflaschen vorsorglich ausgetauscht werden, teilte VW am Dienstag mit. Es gehe um Wagen, die zwischen September 2005 und Mai 2009 verkauft wurden. In Deutschland sind demnach rund 3800 Autos betroffen.

