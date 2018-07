Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel mahnt den Bau neuer Stromleitungen an, damit die Energiewende aus der Krise kommt. Das sagte Merkel vor einem Spitzentreffen mit den Ministerpräsidenten zur umstrittenen Reform der Ökostromförderung. Es fehlt derzeit an Leitungen, um vor allem Windstrom aus dem Norden in die Industriezentren im Süden Deutschlands zu transportieren. Eine Einigung zwischen Bund und Ländern am Abend im Kanzleramt gilt als offen - heiß umkämpft ist, wie stark der Bau neuer Windräder gebremst werden soll.

