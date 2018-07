Brüssel (AFP) Drogenkonsumenten in Europa laufen zurzeit Gefahr, ungewollt als "Versuchskaninchen" für eine neue Generation von synthetischen Drogen zu dienen. Vor diesem Szenario warnt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) in ihrem Jahresbericht zur Lage des Drogenkonsums in Europa, den sie am Dienstag in Lissabon vorstellte. Bei dem allgemein zu beobachtenden Anstieg des Drogenkonsums gerade bei jungen Menschen sei besonders die Zunahme neuer synthetischer Drogen besorgniserregend.

