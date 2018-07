Stockholm (AFP) Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hält einen Abschluss der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP noch in diesem Jahr für "schwierig", aber möglich. "Wir glauben, dass dafür immer noch eine Möglichkeit besteht und tun alles in unserer Macht dafür, den Vertrag vor Jahresende zum Abschluss zu bringen", sagte Malmström am Dienstag in Stockholm. Der US-Handelsbeauftragte Michael Froman erklärte, für einen Vertragsabschluss zwischen der EU und den USA gebe es "zweifellos noch viel zu tun".

