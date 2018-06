Luxemburg (AFP) Auf dem europäischen Arbeitsmarkt hat sich im April nur wenig bewegt. Zwar ging die Zahl der Erwerbslosen sowohl in der Eurozone als auch in der EU insgesamt leicht zurück, wie die die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. In der Währungsunion wirkte sich dies aber nicht auf die Arbeitslosenquote aus, die unverändert bei 10,2 Prozent blieb. EU-weit wurde ein leichter Rückgang von 8,8 auf 8,7 Prozent verzeichnet.

