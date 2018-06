Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat laut einer neuen Studie im vergangenen Jahr fast 900 Millionen Euro durch Betrug verloren. Geschätzte 888 Millionen Euro an EU-Mitteln seien 2015 durch betrügerische Machenschaften nicht ihrem Zweck entsprechend eingesetzt worden, schrieb die europäische Anti-Betrugsbehörde Olaf am Dienstag in ihrem Jahresbericht. Dies war etwas weniger als 2014, als 901 Millionen Euro verloren gingen, aber mehr als doppelt so viel wie 2013.

