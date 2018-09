Paris (AFP) Weil er die französische Gewerkschaft CGT wegen ihrer Protestblockaden mit "Terroristen" verglichen hat, ist Arbeitgeberpräsident Pierre Gattaz in Bedrängnis geraten. Premierminister Manuel Valls verurteilte die Äußerungen des Vorsitzenden des Unternehmerverbandes Medef am Dienstag als "nicht akzeptabel". CGT-Chef Philippe Martinez kündigte an, Gattaz wegen Verleumdung anzeigen zu wollen.

