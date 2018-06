Paris (AFP) Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will in der französischen Hauptstadt ein Flüchtlingslager errichten. Derzeit würden mehrere mögliche Standorte geprüft, um "so schnell wie möglich" ein Gelände vorschlagen zu können, sagte die Sozialistin am Dienstag. In dem Lager solle es Unterkünfte und eine Tagesbetreuungsstätte für Flüchtlinge geben.

